На засіданні Європейської ради в червні розглянуть заборону на в’їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України.

Про це висока представниця ЄС Кая Каллас заявила під час пресконференції 21 квітня.

Заборона на в’їзд в ЄС для росіян: що відомо

Кая Каллас наголосила, що пропозиція щодо заборони на в’їзд в ЄС для росіян, що воювали проти України, наразі готується.

– Врешті-решт, до червневого засідання Європейської ради, ми підготуємо пропозиції щодо обмеження в’їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу, – сказано в заяві Каллас.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи слова високої представниці, зауважив, що це – своєчасна ініціатива і Україна цілком її підтримує.

– Це своєчасний і довгоочікуваний крок, який продемонструє кожному росіянину, що, підписуючи контракт на участь у злочинній агресивній війні проти України, він одночасно підписує собі заборону на в’їзд до Європи, – підсумував він.

На думку міністра, заборона на в’їзд в Євросоюз для людей, що воюють проти європейських держав, є абсолютно справедливою.

– Я закликаю всі держави-члени ЄС підтримати цей надзвичайно важливий захід, – закликав він.

