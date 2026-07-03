На фоне подготовки к саммиту НАТО в Анкаре премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских представителей проявлять осторожность в заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке Украины. По словам премьера, Польша уже несет значительную нагрузку по защите восточной границы Европейского Союза и НАТО.

Об этом пишет издание RMF24.

Саммит НАТО в Анкаре: что заявил Туск

Отмечается, что Дональд Туск попросил вице-премьеров — министра обороны Владислава Косиняка-Камиша и министра иностранных дел Радослава Сикорского — очень четко информировать о позиции правительства президента Кароля Навроцкого, который будет представлять Польшу на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

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Он высказал мнение, что именно этот саммит должен решить вопрос об ответственности Европы за ее обороноспособность и финансирование.

Также он заверил, что Польша в ходе переговоров не изменит своей позиции относительно необходимости поддержки Украины.

– Я обращаюсь здесь ко всей делегации с просьбой быть осторожными с любыми заявлениями относительно очередной финансовой поддержки со стороны Польши, и не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой поддержке – я считаю, что Польша несет очень большие обязательства в отношении всей восточной границы Европейского Союза, и все должны это учитывать, – заявил Дональд Туск.

Премьер Польши отметил, что Украина сражается на поле боя, однако Польша, по его словам, несет “главную ношу защиты европейской границы от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться по-особому”.

Туск добавил, что он убежден: и Украина, и Польша прямо заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения, но это требует “доброй воли со стороны Киева”.

– Не может быть так, что только Варшава будет постоянно проявлять добрую волю. Но хотелось бы, чтобы эта жесткая позиция не рассматривалась как пренебрежение или враждебность, потому что это ни к чему разумному не приводит, – подытожил глава польского правительства.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил о встрече по программе Freya на саммите НАТО в Анкаре.

Также известно, что во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в формате рабочего ужина.

В рамках мероприятия пройдет рекордный по масштабам оборонно-промышленный форум, где страны-члены НАТО могут согласовать миллиардные контракты на поставку вооружения для Украины.

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