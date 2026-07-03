На тлі підготовки до саміту НАТО в Анкарі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських представників бути обережними із заявами про подальшу фінансову підтримку України. За словами прем’єра, Польща вже несе значний тягар захисту східного кордону Європейського Союзу та НАТО.

Про це пише видання RMF24.

Саміт НАТО в Анкарі: що заявив Туск

Зазначається, що Дональд Туск попросив віцепрем’єрів – міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша та міністра закордонних справ Радослава Сікорського – дуже чітко інформувати про позицію президента Кароля Навроцького, який представлятиме Польщу на найближчому саміті НАТО в Анкарі.

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Він висловив думку, що саме цей саміт має вирішити питання відповідальності Європи за її обороноздатність та фінансування.

Також він запевнив, що Польща під час переговорів не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України.

– Я звертаюся тут до всієї делегації з проханням бути обережними з будь-якими заявами щодо чергової фінансової підтримки з боку Польщі, і не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової підтримки – я вважаю, що Польща має дуже великі зобов’язання щодо всього східного кордону Європейського Союзу, і всі мають це врахувати, – заявив Дональд Туск.

Прем’єр Польщі зауважив, що Україна бореться на полі бою, однак Польща, за його словами, несе “головний тягар захисту європейського кордону від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися по-особливому”.

Туск додав, що він переконаний, що і Україна, і Польща прямо зацікавлені у збереженні добрих відносин, але це вимагає “доброї волі з боку Києва”.

– Це вже не може бути так, що тільки Варшава буде представляти добру волю весь час. Але хотілося б, щоб ця жорстка позиція не сприймалася як зневага або ворожість, тому що це не призводить ні до чого розумного, – підсумував очільник польського уряду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про зустріч щодо програми Freya на саміті НАТО в Анкарі.

Також відомо, що під час саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у форматі робочої вечері.

У межах заходу відбудеться рекордний за масштабами оборонно-промисловий форум, де країни-члени НАТО можуть узгодити мільярдні контракти на постачання озброєння для України.

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