Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск стверджує, що отримав позитивні сигнали від чинних та колишніх посадовців України. Однак він заявив, що очікує від України першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах з Польщею.

Про це повідомляє Polsat News.

Туск про відносини України та Польщі

Глава уряду Польщі заявив про отримання декількох сигналів від колишніх і чинних політиків України, відповідаючи на запитання про загострення двосторонніх відносин.

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За його словами, він отримав листа від колишнього президента України Віктора Ющенка, який звернувся із закликом, щоб провести спільну роботу щодо минулого.

Як заявив Туск, Україна та Польща мають постаратися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє, інакше воно буде непростим.

Водночас прем’єр-міністр Польщі наголосив, що чекає на чіткий сигнал від України щодо рішення про найменування підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ імені Героїв УПА.

– Ми очікуємо від України першого кроку після цього невдалого рішення президента Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми все ж хотіли б почути це чітко та впевнено, – сказав він.

У середині червня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.

У п’ятницю, 3 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, щоб подолати делікатні питання щодо спільного історичного минулого.

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