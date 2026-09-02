Інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига в Німеччині має всі ознаки державного тероризму. Євросоюз має визначити, як реагувати на подібні гібридні атаки та посилити захист критичної інфраструктури.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Ірландії.

Каллас про атаку дроном у Лейпцигу та причетність РФ

Коментуючи інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига, Кая Каллас нагадала, що Німеччина заявила про наявність достовірних доказів причетності Росії.

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За її словами, спроба атаки має всі ознаки державного тероризму, тому тепер Євросоюз має визначитися з подальшою відповіддю.

– Ми обговоримо, що ще можемо зробити, – заявила Каллас.

Кілька країн ЄС уже викликали російських послів через ознаки гібридних атак.

Каллас також повідомила, що Євросоюз працює над санкціями проти 1,6 тис. осіб та організацій, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. За її словами, цей список можуть розширити.

Водночас конкретних рішень під час нинішньої зустрічі не ухвалюватимуть, оскільки вона має неформальний характер.

Як ЄС хоче посилити захист критичної інфраструктури

Окремою темою стане захист критичної інфраструктури Євросоюзу від гібридних загроз.

За словами Каллас, країни ЄС планують провести спільні навчання та працюють над проєктами для моніторингу й захисту інфраструктури.

Особливо складним залишається захист підводних об’єктів через обмежені можливості їхнього моніторингу.

Водночас Каллас зазначила, що для посилення захисту критичної інфраструктури ЄС можуть використати деякі українські інновації та рішення.

Висока представниця ЄС також наголосила на необхідності посилювати тиск на Росію. За її словами, Москва продовжує завдавати Україні величезної шкоди, тому європейські міністри обговорять подальші кроки, які мають змусити Кремль припинити атаки.

Що відомо про інциденти у Лейпцигу

На початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле поблизу українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із вибухівкою. Ще один безпілотник, як припускають слідчі, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL.

Зазначається, що на борту літака Ан-124 перебували боєприпаси, доставлені з Франції для подальшого транспортування.

Згодом стало відомо про третій дрон, який знайшли на полі поблизу аеропорту. Неподалік від нього слідчі виявили близько 50 г речовини, яка, за попередніми даними, могла бути військовою вибухівкою гексоген.

Правоохоронці також знайшли обладнання, яке могло використовуватися для керування безпілотниками. Українські літаки та люди внаслідок інциденту не постраждали.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявляв, що за інцидентом могла стояти іноземна держава. Канцлер Фрідріх Мерц також говорив, що слідство має інформацію про причетних, однак її оприлюднять після додаткового підтвердження.

Нагадаємо, наступного тижня Євросоюз запустить нову робочу групу високого рівня з питань оборони. До неї увійдуть політичні та військові представники країн ЄС, а також України та Великої Британії.

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