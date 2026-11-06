Венгрия попросила дополнительное время для проработки позиций по открытию двух последних переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский Союз. Речь идет о кластерах по вопросам экологии и энергетики, а также сельского хозяйства.

Об этом посол Украины в ЕС Тарас Качка сказал в интервью Радио Свобода.

Когда Венгрия согласует открытие переговорных кластеров Украины

По словам украинского посла в ЕС, решение о согласовании позиций ожидается уже в первые дни ноября.

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— Надеемся, что в ближайшие дни для них будет комфортно дать зеленый свет. Действительно, это единственное государство, которое говорит, что ему нужно еще несколько дней. Надеюсь, что это все и реализуется, как было условлено, — подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос о временных границах, посол Украины в ЕС подтвердил, что речь идет о ближайших датах.

– Сейчас начало ноября, то есть гибко – в ближайшие дни, – ответил Качка.

Комментируя планы Украины завершить вступительный переговорный процесс до конца 2028 года, посол отметил, что этот ориентир остается вполне реалистичным, несмотря на задержки в отдельных реформах, в частности, в сфере верховенства права.

По его словам, для быстрого движения Украина может опираться на успешный опыт других стран Европы, в частности Литвы и Словакии.

Обе страны начали переговоры о вступлении в ЕС в феврале 2000 года и полностью завершили их в декабре 2002-го — менее чем за три года. Они смогли догнать стартовавшие почти на два года раньше государства, а официально присоединились к ЕС в мае 2004 года.

Как отметил Качка, Украина имеет потенциал выполнить основную работу за год-полтора при условии быстрой и полной мобилизации.

— Должны консолидироваться внутри страны, меньше тратить время на дебаты. Потому что 99% задач, которые есть в рамках вступления в ЕС, известны. Это действительно нужно просто сделать, — подытожил он.

Накануне Европейская комиссия обнародовала ежегодный доклад по расширению ЕС, в котором подробно оценила прогресс Украины на пути к членству и определила дальнейшие шаги евроинтеграции.

Еврокомиссия официально подтвердила, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия всех переговорных кластеров.

Как отметил премьер-министр Сергей Корецкий, подготовка Украины к членству в ЕС демонстрирует положительную динамику, а заметное улучшение прогресса зафиксировано в девяти главах.

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