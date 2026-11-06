Угорщина попросила додатковий час для опрацювання позицій щодо відкриття двох останніх переговорних кластерів про вступ України до Європейського Союзу. Йдеться про кластери з питань екології та енергетики, а також сільського господарства.

Про це посол України в ЄС Тарас Качка сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Коли Угорщина погодить відкриття переговорних кластерів України

За словами українського посла в ЄС, рішення щодо погодження позицій очікується вже у перші дні листопада.

Зараз дивляться

— Сподіваємося, що найближчими днями для них буде комфортно дати зелене світло. Справді, це єдина держава, яка каже, що їй потрібно ще кілька днів. Сподіваюся, що це все і реалізується, як було домовлено, — наголосив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про часові межі, посол України в ЄС підтвердив, що йдеться про найближчі дати.

— Зараз початок листопада, тобто гнучко – в найближчі дні, — відповів Качка.

Коментуючи плани України завершити вступний переговорний процес до кінця 2028 року, посол зазначив, що цей орієнтир залишається цілком реалістичним, попри затримки в окремих реформах, зокрема у сфері верховенства права.

За його словами, для швидкого руху Україна може спиратися на успішний досвід інших країн Європи, зокрема Литви та Словаччини.

Обидві країни розпочали переговори про вступ до ЄС у лютому 2000 року та повністю завершили їх у грудні 2002-го — менш ніж за три роки. Вони змогли наздогнати держави, які стартували майже на два роки раніше, а офіційно приєдналися до ЄС у травні 2004 року.

Як зазначив Качка, Україна має потенціал виконати основну роботу за рік-півтора за умови швидкої та повної мобілізації.

— Маємо консолідуватися всередині країни, менше витрачати часу на дебати. Тому що 99% завдань, які є в межах вступу до ЄС, відомі. Це справді треба просто зробити, — підсумував він.

Напередодні Європейська комісія оприлюднила щорічну доповідь щодо розширення ЄС, в якій детально оцінила прогрес України на шляху до членства та визначила подальші кроки євроінтеграції.

У документі Єврокомісія офіційно підтвердила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття усіх переговорних кластерів.

Як зазначив прем’єр-міністр Сергій Корецький, підготовка України до членства в ЄС демонструє позитивну динаміку, а помітне покращення прогресу зафіксовано у дев’яти розділах.

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