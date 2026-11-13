Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. За словами Мадяра, сторони обговорили організацію повноцінної зустрічі на Закарпатті до кінця листопада.

Про деталі контактів із європейськими лідерами в Ірландії угорський прем’єр розповів в ефірі Kossuth rádió, повідомляє Telex.

Мадяр поговорив із Зеленським у Дубліні

Петер Мадяр зазначив, що на полях саміту поспілкувався з прем’єр-міністром Люксембургу, президентом Швейцарії, прем’єр-міністром Ірландії, а також провів 10–15-хвилинну зустріч із Володимиром Зеленським.

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За словами Мадяра, під час розмови йшлося про підготовку наступних переговорів на території України, проте локацією має стати не столиця, а прикордонний регіон.

— Ми говорили про зустріч із президентом, але мова йшла не про Будапешт чи Київ, а про Закарпаття, — заявив прем’єр-міністр Угорщини.

Він додав, що наразі глави Міністерств закордонних справ України та Угорщини опрацьовують питання, чи вдасться провести таку зустріч до кінця листопада цього року.

Ще в липні під час розмови в Анкарі Володимир Зеленський та Петер Мадяр домовилися про базовий формат переговорів. Тоді угорський прем’єр повідомляв, що лідери погодилися найближчим часом зустрітися в Будапешті або Києві, а після цього разом вирушити на Закарпаття, до Берегова.

Саме на такому форматі двосторонньої зустрічі наполягала українська сторона, проте тоді цей візит так і не відбувся.

Перша офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром пройшла у жовтні в Брюсселі. За її підсумками Мадяр наголосив, що в інтересах обох держав — поставити політичні та економічні відносини на нову основу.

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