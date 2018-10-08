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Убрали свои и профессионально: раскрыты детали ликвидации Захарченко

В процессе убийства Александра Захарченко участвовали люди, которые в момент взрыва находились непосредственно возле боевика.

Своими наблюдениями относительно видео с убийством бывшего главаря “ДНР” Александра Захарченко с журналистами поделился экс-военный ВСУ, который 1,5 года занимался минно-подрывным делом на Донбассе, пишет УНИАН.

– Возгорания не произошло, то есть количество взрывчатки достаточно маленькое. Осколков нет, т.е. устройство было безоболочное, – отметил военнослужащий с позывным Берет.

На видео можно увидеть, где была установлена ​​взрывчатка. Место, говорит Берет, подобрали профессионально. – Все четко рассчитано, – подчеркнул он.

За убийством Захарченко стоят украинские спецслужбы, утверждают террористы. Но СБУ в качестве доказательства опубликовала запись разговора, указывающую на настоящих убийц. В ней помощник Пушилина обсуждает с неизвестным мужчиной необходимости устранения главаря “ДНР” Захарченко.

Читайте: Убийство Захарченко: почему версия так называемого следствия “ДНР” не совпадает с реальностью

Журналисты, которые давно исследуют деятельность “ЛДНР”, считают, что Пушилин не мог провести подобную операцию самостоятельно.

Экс-военный ВСУ Берет пришел к выводу, что убить Захарченко было бы крайне сложно без людей, которые в момент взрыва находились непосредственно возле главаря “ДНР”.

К слову, ранее журналист Денис Казанский заявил, что на видео с убийством Захарченко есть сам киллер.

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