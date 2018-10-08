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Прибрали свої та професійно: розкрито деталі ліквідації Захарченка

У процесі вбивства Олександра Захарченка брали участь люди, які в момент вибуху перебували безпосередньо біля бойовика.

Своїми спостереженнями щодо відео з убивством колишнього ватажка “ДНР” Олександра Захарченка з журналістами погодився поділитися екс-військовий ЗСУ, який 1,5 року займався мінно-підривною справою на Донбасі, пише УНІАН.

– Загоряння не сталося, тобто кількість вибухівки досить маленька. Осколків немає, тобто пристрій був безоболонковий, – зазначив військовослужбовець з позивним Берет.

На відео також можна побачити, де була встановлена вибухівка. Місце, говорить Берет, підібрали професійно. – Усе чітко розраховано, – наголосив він.

За вбивством Захарченка стоять українські спецслужби, стверджують терористи. Але СБУ як доказ опублікувала запис розмови, який вказує на справжніх убивць. У ній помічник Пушиліна обговорює з невідомим чоловіком необхідність усунення ватажка “ДНР” Захарченка.

Журналісти, які давно досліджують діяльність “ЛДНР”, вважають, що Пушилін не міг провести подібну операцію самостійно.

Читайте: Вбивство Захарченка: чому версія так званого слідства “ДНР” не збігається з реальністю

Екс-військовий ЗСУ Берет дійшов висновку, що вбити Захарченка було б вкрай складно без людей, які в момент вибуху перебували безпосередньо біля ватажка “ДНР”.

До слова, раніше журналіст Денис Казанський заявив, що на відео з убивством Захарченка є сам кіллер.

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