Президент Петро Порошенко чекає пропозицій на посаду члена ЦВК від Опозиційного блоку.

Президент Петро Порошенко внесе кандидатуру члена Центральної виборчої комісії від Опозиційного блоку після пропозицій від фракції та консультацій.

Про це президент заявив 8 жовтня під час зустрічі з оновленим складом ЦВК, пише Українська правда.

– Я готовий до консультацій з парламентською фракцією, яка поки що не надала свої пропозиції. Після проведення відповідних консультацій готовий внести цю кандидатуру в парламент, щоб забезпечити належне представництво фракцій у ЦВК, – сказав Порошенко.

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Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада призначила на посади 14 членів Центрвиборчкому. Зокрема, зараз ЦВК складається з 16 представників, а необхідно 17.

5 жовтня на закритому засіданні оновлена комісія обрала голову – Тетяну Сліпачук.