Комитет ПАСЕ поддержал поправку, которая делает “прощение” России невозможным.

Комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к проекту изменений в правила введения санкций, которые делают “прощение” России невозможным, сообщает Европейская правда.

Правки предложили депутаты ПАСЕ во главе с представителями Украины. Правки пророссийских депутатов были отклонены подавляющим большинством голосов.

Первая поправка предлагает оставить необходимость 1/2 голосов для наложения санкций, вместо повышения до 2/3. Вторая поправка запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, которых избрали на оккупированных территориях.

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Кроме того, комитет рекомендует поддержать норму, которая инициирует наложение на Россию дополнительных наказаний если страна в 2019 году не подаст список делегации для участия в работе ассамблеи.

К слову, снятие санкций с делегации России в ПАСЕ в обход резолюций вынудит Верховную Раду Украины пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ.