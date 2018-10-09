Комітет ПАРЄ підтримав поправку, яка робить “прощення” Росії неможливим.

Комітет з питань правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав поправки до проекту змін до правил введення санкцій, які роблять “прощення” Росії неможливим, повідомляє Європейська правда.

Правки запропонували депутати ПАРЄ на чолі з представниками України. Правки проросійських депутатів були відхилені переважною більшістю голосів.

Перша поправка пропонує залишити необхідність 1/2 голосів для накладення санкцій, замість підвищення до 2/3. Друга поправка забороняє брати участь у роботі ПАРЄ парламентаріям, яких обрали на окупованих територіях.

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Крім того, комітет рекомендує підтримати норму, яка ініціює накладення на Росію додаткових покарань якщо країна у 2019 році не подасть список делегації для участі в роботі асамблеї.

До слова, зняття санкцій з делегації Росії у ПАРЄ в обхід резолюцій змусить Верховну Раду України переглянути основи і механізми співпраці з ПАРЄ.