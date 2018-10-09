У зв’язку з надзвичайною ситуацією на військових складах в Ічні Міноборони і МЗС залучать матеріально-технічну та консультативну допомогу НАТО для реформування системи безпечного зберігання боєприпасів.

Відповідну заяву президент України Петро Порошенко оприлюднив на своїй сторінці в Twitter.

– У зв’язку з надзвичайною ситуацією на військових складах в Ічні доручив Міноборони і МЗС залучити матеріально-технічну та консультативну допомогу НАТО для реформування системи безпечного зберігання боєприпасів, – написав він.

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За словами Порошенка, членам НАТО буде передано докладний перелік необхідних матеріально-технічних засобів для забезпечення подальшої безпеки військових складів.

– Стандарти Альянсу повинні бути негайно введені і в цій стратегічно важливій сфері, – підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. людей.

У Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

У зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилено заходи безпеки.

До слова, це не перший масштабний вибух на складах боєприпасів. Так, тільки за роки бойових дій – уже 4 катастрофи.

Фото: dreamstime.