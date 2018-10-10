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Рядом с АЭС: назван самый опасный арсенал в Украине

Детонация военного арсенала в Хмельницкой области может обернуться катастрофой для всей Украины.

Взрывы в Ичне покажутся мелочью, если начнется детонация боеприпасов на военном арсенале в Хмельницкой области, предупреждает военный эксперт Олег Жданов, пишут Вести.

– Есть же инструкция, каждый должен знать свои обязанности. Сколько раз обращалось руководство Генштаба к правительству, чтобы провести ревизию боеприпасов? Создать секретный реестр, чтобы понимать, сколько вообще их у нас. Узнать, сколько денег нужно на хранение, какие мероприятия провести, кто ответственный за это.

В прошлом году выделили не меньше 100 млн на склады, но никакого результата мы не получили. Такие арсеналы в Украине еще есть. Есть арсенал недалеко от Хмельницкой АЭС, поэтому, если он рванет, то будет катастрофа, – говорит Жданов.

Читайте: Взрывы в Ичне: на складах все еще детонируют боеприпасы

По данным СМИ, в Хмельницкой области – не менее четырех военных арсеналов. При этом два из них – в опасной близости от Хмельницкой АЭС, находящейся на севере области в городе Нетешин. Это арсенал в селе Цветоха – в 22 км от Нетешина и в Шепетовке, в 33 км.

К слову, Факты ICTV писали, какие еще арсеналы в Украине в зоне риска.

Фото: novynarnia.com

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

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