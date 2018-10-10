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Поруч з АЕС: названо найнебезпечніший арсенал в Україні

Детонація військового арсеналу на Хмельниччині може обернутися катастрофою для всієї України.

Вибухи в Ічні здадуться дрібницею, якщо почнеться детонація боєприпасів на військовому арсеналі на Хмельниччині, попереджає військовий експерт Олег Жданов, пишуть Вести.

– Є ж інструкція, кожен повинен знати свої обов’язки. Скільки разів зверталося керівництво Генштабу до уряду, щоб провести ревізію боєприпасів? Створити секретний реєстр, щоб розуміти, скільки взагалі їх у нас. Дізнатися, скільки грошей потрібно на зберігання, які заходи провести, хто відповідальний за це.

У минулому році виділили не менше 100 млн на склади, але ніякого результату ми не отримали. Такі арсенали в Україні ще є. Є арсенал недалеко від Хмельницької АЕС, тому, якщо він рвоне, то буде катастрофа, – каже Жданов.

Читайте: Вибухи в Ічні: на складах все ще детонують боєприпаси

За даними ЗМІ, в Хмельницькій області – не менше чотирьох військових арсеналів. При цьому два з них – у небезпечній близькості від Хмельницької АЕС, що знаходиться на півночі області в місті Нетішин. Це арсенал у селі Цвітоха – за 22 км від Нетішина та в Шепетівці, в 33 км.

До слова, Факти ICTV писали, які ще арсенали в Україні в зоні ризику.

Фото: novynarnia.com

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

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