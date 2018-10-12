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Томос в Україні: якою мовою будуть вести службу

З набуттям українською церквою автокефалії віруючі самі визначатимуть, якою мовою в їх храмах будуть проводити богослужіння.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Таку думку висловив під час своєї поїздки на Тернопільщину предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, повідомляє Укрінформ.

– Безумовно, для нас принципово, що мова богослужіння повинна бути українською. Але будуть допускатися і старослов’янська і російська мови. Ніякого утиску тут не буде. Якщо окремі парафії захочуть у своїх храмах користуватися деякий час іншими мовами, ми не будемо цього заперечувати, – сказав Патріарх Філарет.

Щодо проведення майбутнього архієрейського собору, то він повідомив, що поки що остаточна дата не визначена.

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До речі, визначено місце, де може пройти Всеукраїнський об`єднувальний собор.

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