Всеукраинский церковный собор, на котором изберут предстоятеля единой поместной Украинской церкви, может пройти в соборе Святой Софии.

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

– Наиболее логичным местом, где может пройти объединительный собор, является собор Святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда – это зависит от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы уже до следующего заседания Священного Синода и Константинопольского патриархата, которое пройдет во второй половине ноября, мы уже могли бы прийти с добрыми плодами нашей домашней работы, – приводит цитату пресс-секретаря УПЦ-КП сайт 5 канала.

По его словам, все те иерархи УПЦ (МП), которые подписали обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе. В то же время пресс-секретарь УПЦ-КП отметил, что точное количество иерархов станет известно только на самом Соборе, поскольку это решение добровольное.

Читайте: Правда глаза колет – ответ Климкина на обвинения УПЦ МП

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.