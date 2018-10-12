Всеукраїнський церковний собор, на якому оберуть предстоятеля єдиної помісної Української церкви, може пройти у соборі Святої Софії.

Про це повідомив прес-секретар УПЦ-КП архієпископ Євстратій (Зоря).

– Найбільш логічним місцем, де може пройти об`єднувальний собор, є собор Святої Софії у Києві як головна історична митрополича предстоятельська кафедра для Київської Церкви. А коли – це залежить від нас. Ми все будемо робити для того, щоб це сталося якомога швидше. Хотілося б, щоб уже до наступного засідання Священного Синоду і Константинопольського патріархату, яке пройде у другій половині листопада, ми вже могли б прийти з добрими плодами нашої домашньої роботи, – наводить цитату прес-секретаря УПЦ-КП сайт 5 каналу.

За його словами, всі ті ієрархи УПЦ (МП), які підписали звернення до Вселенського патріарха Варфоломія, повинні взяти участь у соборі. У той же час прес-секретар УПЦ-КП зазначив, що точну кількість ієрархів стане відомо тільки на самому Соборі, оскільки це рішення добровільне.

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Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.