Из-за решения о предоставлении Томоса УПЦ Россия увеличит усилия по дестабилизации ситуации на Закарпатье.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия в десятки раз увеличит усилия по дестабилизации ситуации на Закарпатье из-за решения Синода о предоставлении Томоса на создание единой поместной православной церкви в Украине, передает УНИАН.

– Одним из моих обращений к венгерским друзьям было очень простое – Россия сейчас с принятием решения об автокефалии украинской церкви увеличит свои усилия по дестабилизации ситуации здесь не в два, не в три раза, а наверное в десятки раз. То есть смотрите, будьте сконцентрированными и старайтесь не раскручивать эмоции там, где это способствует России, – сказал Климкин.

Он добавил, что представители венгерского меньшинства прекрасно понимают, что ситуация, которая сейчас наблюдается в украинско-венгерских отношениях, выгодна для РФ.

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К слову, Украина не будет наказывать тех граждан, которые получили венгерское гражданство в дополнение к украинскому.