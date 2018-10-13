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Клімкін: РФ спробує більше дестабілізувати ситуацію на Закарпатті

Через рішення про надання Томосу УПЦ Росія збільшить зусилля з дестабілізації ситуації на Закарпатті.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія в десятки разів збільшить зусилля з дестабілізації ситуації на Закарпатті через рішення Синоду про надання Томосу на створення єдиної помісної православної церкви в Україні, передає УНІАН.

– Одним з моїх звернень до угорських друзів було дуже просте – Росія зараз з прийняттям рішення про автокефалію української церкви збільшить свої зусилля щодо дестабілізації ситуації тут не в два, не в три рази, а напевно в десятки разів. Тобто пильнуйте, будьте сконцентрованими і намагайтеся не розкручувати емоції там, де це сприяє Росії, – сказав Клімкін.

Він додав, що представники угорської меншини чудово розуміють, що ситуація, яка зараз спостерігається в українсько-угорських відносинах, вигідна для РФ.

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До слова, Україна не каратиме тих громадян, які отримали угорське громадянство в додачу до українського.

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