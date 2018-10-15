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Клімкін зустрівся з генсеком НАТО. Про що розмовляли

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Про це Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

– Як завжди – дружня і плідна зустріч з Генсеком НАТО, – йдеться у повідомленні.

Політики говорили про практичну взаємодію на Чорному і Азовському морях, посилення безпеки сховищ боєприпасів та ефективнішу діяльність наших трастових фондів та проектів.

Читайте: Клімкін: РФ спробує більше дестабілізувати ситуацію на Закарпатті

Нагадаємо, НАТО допомагає Україні створювати центр кіберзахисту.

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