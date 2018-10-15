В течение недели в Украине будет солнечно и тепло, на юге – до +23 градусов.

В Украине в течение недели ожидается сухая и солнечная погода, с метеорологических явлений – только туманы, сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем ​​температура воздуха высокая: днем ​​+17 +21 градус, на юге и западе до +23 градусов.

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В то же время, в ночные часы будет холодно: +3 +9, местами +1 +4 градуса.

– Первое дыхание похолодания почувствуют западные области 21 октября, в дальнейшем – большинство Украины. Однако это похолодание ожидается: мягким от нынешних +17 +23 градусов до +9 +15, – предупреждает Диденко.

Прогноз погоды на неделю от Укргидрометцентра

Во вторник, 16 октября, везде без осадков, днем ​​очень тепло, а ночью в некоторых областях – почти заморозки.

Теплее всего – до 23 градусов – на юге страны, на Закарпатье – на градус ниже.

В центральных и восточных областях +21, на западе и севере +20.

В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем ​​18-20 выше нуля.

На среду, 17 октября, синоптики прогнозируют такую ​​же погоду – теплую и солнечную, температура воздуха также останется неизменной.

В четверг, 18 октября, станет прохладнее на 1-2 градуса, но без осадков.

На юге и Закарпатье +21, на остальной территории в течение дня – от +17 до +19 градусов.

В столице сухо, ночью 4-6, а днем ​​17-19 выше нуля.

В пятницу, 19 октября, также сухо и солнечно, температура не изменится.

Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.