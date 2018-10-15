Протягом тижня в Україні буде сонячно та тепло, на півдні – до +23 градусів.

В Україні протягом тижня очікується суха та сонячна погода, з метеорологічних явищ – лише тумани, повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.

За її словами, вдень температура повітря висока: вдень +17 +21 градус, на півдні та заході до +23 градусів.

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Водночас, у нічні години буде холодно: +3 +9, місцями +1 +4 градуси.

– Перший дмух похолодання відчують західні області 21 жовтня, надалі – більшість України. Проте це похолодання очікується м`яким: від теперішніх +17 +23 градусів до +9 +15, – попереджає Діденко.

Прогноз погоди на тиждень від Укргідрометцентру

У вівторок, 16 жовтня, скріз без опадів, вдень дуже тепло, а вночі у деяких областях – майже заморозки.

Найтепліше – до 23 градусів – на півдні країни, на Закарпатті – на градус нижче.

У центральних та східних областях +21, на заході та півночі +20.

У Києві без опадів, вночі 3-5, а вдень 18-20 вище нуля.

На середу, 17 жовтня, синоптики прогнозують таку саму погоду – теплу та сонячну, температура повітря також залишиться незмінною.

У четвер, 18 жовтня, стане прохолодніше на 1-2 градуси, проте без опадів.

На півдні та на Закарпатті +21, на решті території протягом дня – від +17 до +19 градусів.

У столиці сухо, вночі 4-6, а вдень 17-19 вище нуля.

У п’ятницю, 19 жовтня, також сухо та сонячно, температура не зміниться.

Нагадаємо, 24 вересня на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.