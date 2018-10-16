Верховная Рада не поддержала представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Дмитрия Колесникова.

Верховная Рада Украины не поддержала представление генерального прокурора о лишении депутатской неприкосновенности Дмитрия Колесникова (фракция Оппозиционный блок).

За данное решение проголосовали лишь 163 (при необходимых минимум 226. – Ред.) народных депутата, пишет УНИАН.

За решение о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Колесникова не голосовали в полном составе фракция Оппозиционный блок и группа Возрождение, а из группы Воля народа за был только один народный депутат.

Читайте: Во Франции задержан украинский коррупционер, купивший замок, Rolls-Royce и картины Дали

В то же время из фракции Блок Петра Порошенко проголосовал 61 из 135 народных депутатов, от Народного фронта – 40 из 80, от Самопомичи – 18 из 25, от Радикальной партии – 9 из 20, от Батькивщины – 8 из 20 , внефракционных – 26 из 57.

К слову, ранее депутаты не дали согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя Оппоблока Александра Вилкула.