Верховна Рада не підтримала подання генпрокурора про позбавлення депутатської недоторканності Дмитра Колєснікова.

Верховна Рада України не підтримала подання генерального прокурора про позбавлення депутатської недоторканності Дмитра Колєснікова (фракція Опозиційний блок).

За дане рішення проголосували лише 163 (за необхідних мінімум 226. – Ред.) народних депутата, пише УНІАН.

За рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова не голосували у повному складі фракція Опозиційний блок та група Відродження, а з групи Воля народу ”за” був лише один народний депутат.

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Водночас із фракції Блок Петра Порошенка проголосував 61 із 135 народних депутатів, від Народного фронту – 40 з 80, від Самопомочі – 18 із 25, від Радикальної партії – 9 із 20, від Батьківщини – 8 із 20, позафракційних – 26 із 57.

До слова, раніше депутати не дали згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови Опоблоку Олександра Вілкула.