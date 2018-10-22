Главное управление разведки получило информацию о том, что в Украине действует агентурный аппарат сети спецслужб России.

Главное управление разведки получило информацию о том, что на территории Украины находится аппарат сети спецслужб Российской Федерации, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Павел Яцюк, передает УНН.

– ГУР Минобороны в сотрудничестве с СБУ задокументирована деятельность ФСБ РФ и Службы внешней разведки РФ (СВР РФ) на территории Украины, а также процесс вербовки кадровыми СВР РФ. Кроме того, получена информация о деятельности и пребывании на территории нашего государства агентурного аппарата целой сети спецслужб РФ, – сказал Яцюк.

По его словам, российские спецслужбы ежедневно осуществляют деструктивные меры. Для этого используют завербованных граждан Украины, РФ и других государств, которые действуют под прикрытием.

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К слову, в СБУ заявили, что российские спецслужбы пытаются завербовать около 90% работающих в РФ украинцев.