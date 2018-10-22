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В Україні діє агентурний апарат спецслужб РФ – розвідка

Головне управління розвідки отримало інформацію про те, що в Україні діє агентурний апарат мережі спецслужб Росії.

Україна Росія

Головне управління розвідки дістало інформацію про те, що на території України перебуває апарат мережі спецслужб Російської Федерації, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Павло Яцюк, передає УНН.

– ГУР Міноборони у співпраці з СБУ задокументовано діяльність ФСБ РФ та Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР РФ) на території України, а також процес вербування кадровими СЗР РФ. Крім того, отримана інформація щодо діяльності і перебування на території нашої держави агентурного апарату цілої мережі спецслужб РФ, – сказав Яцюк.

За його словами, російські спецслужби щоденно здійснюють деструктивні заходи. Для цього використовують завербованих громадян України, РФ та інших держав, які діють під прикриттям.

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До слова, в СБУ заявили, що російські спецслужби намагаються завербувати близько 90% працюючих в РФ українців.

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