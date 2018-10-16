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ФСБ и ГРУ: как российские спецслужбы используют Аэрофлот

Российские спецслужбы используют Аэрофлот в своих целях.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

2 марта 2018. 15.00. В лондонском аэропорту Гэтвик садится самолет российской авиакомпании Аэрофлот, совершавший рейс SU2588 из Москвы. Среди пассажиров – двое офицеров военной разведки ГРУ России Чепига и Мишкин, более известные под агентурным фамилиями Боширов и Петров. По данным британской полиции, самолетом они привезли замаскированную под флакон духов вещество Новичок – химическое оружие российского производства, которой хотели ликвидировать Сергея Скрипача.

Читайте: Кто такой Анатолий Чепига. Что известно о возможном отравителе Скрипалей

Еще с советских времен Аэрофлотом переправляли зарплату агентам российских спецслужб по всему миру, а также осуществляли доставку специальных грузов. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказала вдова отравленного полонием российского агента-перебежчика Александра Литвиненко Мария, ссылаясь на слова покойного мужа.

В 90-х годах один из топ-менеджеров Аэрофлота и правая рука олигарха Бориса Березовского – Николай Глушков – провел аудит и обнаружил, что 3,5 тысячи из 15 000 сотрудников авиакомпании работают как агенты под прикрытием. Даже сегодня в Аэрофлот, так сказать, на практике отправляют выпускников военно-дипломатической академии России, так называемой Консерватории – кузницы кадров российских спецслужб. Издание The Wall Street Journal пишет, что соратник Березовского должен был свидетельствовать в лондонском суде о связи Аэрофлота с ФСБ и ГРУ.

Через 10 дней после попытки убийства Скрипача химическим оружием Новичок в Солсбери убили россиянина Николая Глушкова.

Ранее Факты ICTV писали, что Руслан Боширов и Александр Петров — главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Фото: Artzzz | Dreamstime.com

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