В 2019 году интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу уменьшится, но украинцы все равно будут заинтересованы во временном трудоустройстве за рубежом.

В Национальном банке Украины ожидают, что в 2019 году значительно снизится интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Причиной снижения интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу в НБУ считают перспективы замедления экономического роста в Польше до 3.5% в 2019 году и 2.8% в среднесрочной перспективе, снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости, а также сдержанную заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины.

– В частности, в первом полугодии 2018 количество выданных разрешений выросло лишь на 20% г/г по сравнению с первым полугодием 2017 года, тогда как в течение двух предыдущих лет она выростала на более чем 100% г/г., – говорится в отчете.

– Кроме того, количество поданных заявлений на трудоустройство украинцев в этот период даже сократилось на 23.5% (более чем 200 тыс. человек), то есть до уровня первого полугодия 2016 года, – добавили в Нацбанке.

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Там добавляют, что, несмотря на предварительную внутригодовую динамику, количество заявлений может снизиться и по итогам 2018 года.

В НБУ отмечают, что более высокий уровень заработных плат будет поддерживать заинтересованность украинцев во временном трудоустройстве за рубежом.

По данным Нацбанка, на 2015 год средний чистый доход украинского работника в Польше был выше, чем доход в Украине на 390 долларов, а в строительной отрасли – на 573 долл.

Как сообщалось, Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2018 год.