Заказчика убийства активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не нашли. Факты ICTV рассказывают о деталях следствия, версиях о личности заказчика и передаче дела в СБУ.

Екатерина Гандзюк, которую в июле неизвестные облили кислотой, умерла в больнице 4-го ноября.

Следствие по делу продолжается три месяца. Однако до сих пор неизвестно кто и по какой причине заказал убийство херсонской активистки.

Убийство Гандзюк уже привлекло внимание президента, который неоднократно выступал с заявлениями, и парламента, где создали ВСК по делам нападений на активистов.

Факты ICTV пообщались с адвокатом Екатерины Гандзюк Евгенией Закревской и другом погибшей, общественным активистом Максимом Кицюком, чтобы узнать, на каком этапе следствие, есть ли шанс, что заказчиков накажут и в чьих силах не допустить подобных трагедий.

Этап расследования

По делу следствия задержаны пять подозреваемых – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Никита Грабчук фигурирует как исполнитель заказа, а Сергей Торбин – как организатор. Они находятся в СИЗО. Трое других подозреваемых – под домашним арестом.

Все обвиняемые – бывшие участники АТО, члены Украинской добровольческой армии.

Заказчика нападения не нашли. Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что в ГПУ подозревают 12 человек.

После смерти активистки дело переквалифицировали в умышленное убийство. Напомним, до этого дело расследовали как покушение на убийство.

5-го ноября в Министерстве внутренних дел заявили, что Нацполиция завершила все необходимые следственные действия и передает дело в СБУ.

Адвокат Гандзюк Евгения Закревская отметила, что в СБУ дело должны были передать раньше:

– Изменить подследственность, объединить и передать в СБУ эти два дела должны были с самого начала.

Новые подробности следствия адвокат пока озвучить не может.

Дело затягивали

Следствие продолжается более трех месяцев. Максим Кицюк, общественный активист и близкий друг Екатерины, уверен, что дело затягивают:

– Ни полиция, ни служба безопасности не расследуют дело должным образом. Пока Катя была жива и она была недовольна. Это больше похоже на политический фарс, чем на расследование. Просто затягивают.

Адвокат Евгения Закревская назвала сценарий, по которому заказчика убийства не найдут. Если дело передадут непосредственно в суд, а не в СБУ, заказчик останется на свободе:

– Князев (глава Нацполиции, – Ред.) сказал, что дело передают в суд. На мой взгляд, в данной ситуации, с данной квалификацией и состоянием следствия – это прямой путь к тому, чтобы сделать невозможным привлечение заказчика.

Кто заказал Гандзюк

В сообществе Кто заказал Катю Гандзюк в Facebook 5 ноября обнародовали имя возможного посредника между организаторами и заказчиком убийства.

Деньги за выполненное дело передал Игорь Павловский, действующий помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука. Официального предъявления обвинения пока не было.

Паламарчук (депутат от БПП, – Ред.) – вечный “смотрящий” по темам МВД в Херсонской области, – заявляют в сообществе.

Сам Паламарчук утверждает, что не имеет отношения к убийству Екатерины и опровергает информацию о своем влиянии на Херсонскую область. Такое заявление опубликовали на сайте БПП.

Луценко заявил, что Павловский был одним из 12 человек, подозреваемых в ГПУ. Утечка этой информации в соцсети и СМИ подорвала деятельность следствия и запутал дело.

Генпрокурор подает в отставку в случае, если дело Гандзюк не сдвинется с места. Об этом он заявил во время своего выступления в парламенте 6-го ноября.

СБУ – шанс для следствия

Адвокат Гандзюк уверена, что передача дела в СБУ – это шанс на доказательство вины всех причастных к делу. Она добавила, что заказчик не один и Екатерина знала по меньшей мере одного из них:

– Следующее звено не одно – их как минимум два. Даже если следующий человек – я называю его менеджер среднего звена – будет задержан, это все равно не конец. Катя знала, и мы знаем по меньшей мере следующее звено. Надеюсь, в ближайшее время этому человеку будет предъявлено подозрение.

Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что пока Сергей Торбин (организатор преступления) молчит, следствие не может установить заказчика.

Это еще одно доказательство того, что во властных структурах нет желания/мотивации выявить виновного. Закревская добавила:

– Это полная чушь. Есть у следствия большой арсенал инструментов для поиска, сбора и фиксации доказательств.

Дело Гандзюк доведут до конца только тогда, когда на это будет воля политической верхушки, уверен Кицюк:

В связи с тем, что дело передано в СБУ, шансы заканчиваются на политической воле верхушки и том, как общественность будет давить на расследование.

Как остановить

Общественность возмущена убийством активистки. Однако, этот случай далеко не единственный. За год в Украине зафиксировали более 50 нападений на общественных активистов. Как минимум два из них закончились смертью.

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Агрессивны с активистами в Одессе, Херсоне и Харькове. Дело Гандзюк – шанс изменить ситуацию. Этот случай может остановить дерзкое отношение к активистам.

Мизерный процент общественных активистов и неравнодушных граждан должен увеличиться от 2,5-3% по крайней мере до 15%, – отмечает Кицюк.

Следующий шаг за властью, добавил он. Власти страны должны способствовать тому, чтобы органы следствия и силовые структуры расследовали, доказывали и разоблачали преступления, а не занимались политическим фарсом.

Нерасследованные преступления добавляют уверенности заказчикам. Они чувствуют безнаказанность за все, что делают. Это способствует только распространению подобных случаев.

Каждое нерасследованное преступление приводит к следующему. Оно удешевляет, нивелирует человеческую жизнь и стоимость преступного поведения. Рынок исполнителей и степень наглости тех, кто таким образом хочет решать свои проблемы, формируется и удешевляется, – отметила адвокат Гандзюк.

Нападение на Гандзюк всколыхнуло не только украинское общество. Беспокойство выразили и в Европейском союзе, и в США. Они призывают украинскую власть проконтролировать ход расследования и наказать виновных.

Максим Кицюк выразил сомнения относительно влияния международных сообществ на ход следствия:

– Если решение затягивать расследование в поисках заказчиков поступило от верхушки, то это будет тянуться вопреки любым заявлениям. Хоть сам Трамп будет об этом говорить.

Пока одни политические деятели спекулируют на резонансном деле, а другие пытаются добиться результатов деятельности правоохранительных органов, заказчик убийства остается безнаказанным. Следствие длится три месяца, трех из пяти подозреваемых отпустили под домашний арест.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк? Местные чиновники 61%, 43 голоса 43 голоса 61% 61%

Местные правоохранители 21%, 15 голосов 15 голосов 21% 21%

Спецслужбы РФ для дестабилизации 11%, 8 голосов 8 голосов 11% 11%

Пророссийские силы 7%, 5 голосов 5 голосов 7% 7% Всего голосов: 71 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Давления от общественности уже не выдержал Луценко. Его заявление об отставке свидетельствует о том, что он не способен найти виновного. Следующий шаг за СБУ – разоблачат ли они заказчика херсонской активистки?

Фото: Евгения Закревская, Максим Кицюк,

Лилия Ященко