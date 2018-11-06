Замовника вбивства активістки Катерини Гандзюк досі не знайшли. Факти ICTV розповідають про деталі слідства, версії щодо особи замовника та передачу справи до СБУ.

Катерина Гандзюк, яку в липні невідомі облили кислотою, померла в лікарні 4-го листопада.

Слідство по справі триває три місяці. Однак, досі невідомо, хто і з якої причини замовив вбивство херсонської активістки.

Вбивство Гандзюк вже привернуло увагу президента, який вже неодноразово виступав з заявами, та парламенту, де створили ТСК по справам нападів на активістів.

Факти ICTV поспілкувались з адвокатом Катерини Гандзюк Євгенією Закревською та другом загиблої, громадським активістом Максимом Кицюком, щоб дізнатись, на якому етапі слідство, чи є шанс, що замовників покарають та в чиїх силах не допустити подібних трагедій.

Етап розслідування

По справі слідства затримано п’ятьох підозрюваних – В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін та Микита Грабчук.

Микита Грабчук фігурує як виконавець замовлення, а Сергій Торбін – як організатор.

Вони знаходяться в СІЗО. Троє інших підозрюваних – під домашнім арештом.

Всі обвинувачувані – колишні учасники АТО, члени Української добровольчої армії.

Замовника нападу не знайшли. Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що в ГПУ підозрюють 12 осіб.

Після смерті активістки справу перекваліфікували у навмисне вбивство. Нагадаємо, до цього справу розслідували як замах на вбивство.

5-го листопада у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що Нацполіція завершила всі необхідні слідчі дії та передає справу до СБУ.

Адвокат Гандзюк Євгенія Закревська зазначила, що в СБУ справу мали б передати раніше:

– Змінити підслідність, об’єднати і передати в СБУ ці дві справи мали б з самого початку.

Нові подробиці слідства адвокат поки що озвучити не може.

Справу затягували

Слідство триває більше трьох місяців. Максим Кицюк, громадський активіст та близький друг Катерини, впевнений, що справу затягують:

– Ні поліція, ні служба безпеки не розслідують справу належним чином. Поки Катя була жива і вона була не задоволена. Це більше схоже на політичний фарс, аніж на розслідування. Просто затягування.

Адвокат Євгенія Закревська назвала сценарій, за яким замовника вбивства не знайдуть. Якщо справу перепадуть безпосередньо до суду, а не в СБУ, замовник залишиться на волі:

– Князєв (голова Нацполіції, – Ред.) сказав, що справу передають до суду. На мій погляд, у даній ситуації, з даною кваліфікацією та станом слідства – це прямий шлях до того, щоб унеможливити притягнення замовника.

Хто замовив Гандзюк

У спільноті Хто замовив Катю Гандзюк у Facebook 5-го листопада оприлюднили ім’я можливого посередника між організаторами і замовником вбивства.

Гроші за виконання справи передав Ігор Павловський, чинний помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука. Офіційного пред’явлення звинувачення поки що не було.

Паламарчук (депутат від БПП, – Ред.) – вічний “смотрящий” по темам МВС в Херсонській області, – заявляють у спільноті.

Сам Паламарчук стверджує, що не має відношення до вбивства Катерини та спростовує інформацію про свій вплив на Херсонську область. Таку інформацію опублікували на сайті БПП.

Луценко заявив, що Павловський був одним з 12 осіб, яких підозрювали у ГПУ. Витік цієї інформації у соцмережі і ЗМІ підірвав діяльність слідства і заплутав справу.

Генпрокурор подає у відставку у випадку, якщо справа Гандзюк не зрушиться з місця. Про це він заявив під час свого виступу у парламенті 6-го листопада.

СБУ – шанс для слідства

Адвокат Гандзюк впевнена, що передача справи у СБУ – це шанс на доведення провини всіх причетних до справи. Вона додала, що замовник не один і Катерина знала щонайменше одного з них:

– Наступна ланка не одна – їх як мінімум дві. Навіть якщо наступну особу – я називаю його менеджер середньої ланки – буде затримано, це все одно не кінець. Катя знала, і ми знаємо щонайменше наступну ланку. Сподіваюсь, найближчим часом цій людині буде пред’явлено підозру.

Член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що поки Сергій Торбін (організатор злочину) мовчить, слідство не може встановити замовника.

Це ще один доказ того, що у владних структурах немає бажання/мотивації виявити винного. Закревська додала:

– Це повна нісенітниця. Є у слідства великий арсенал інструментів для пошуку, збору і фіксації доказів.

Справу Гандзюк доведуть до кінця тільки тоді, коли на це буде воля політичної верхівки, впевнений Кицюк:

– У зв’язку з тим, що справа передана у СБУ, шанси закінчуються на політичній волі верхівки і на тому, як громадськість буде тиснути на розслідування.

Як припинити

Громадськість обурена вбивством активістки. Однак, цей випадок далеко не єдиний. За рік в Україні зафіксували понад 50 нападів на громадських активістів. Як мінімум два з них закінчились смертю.

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Найагресивніше з активістами поводяться в Одессі, Херсоні та Харкові. Справа Гандзюк – шанс змінити ситуацію. Цей випадок може зупинити зухвале ставлення до активістів.

Мізерний відсоток громадських активістів і небайдужих громадян має збільшитись від 2,5-3% принаймні до 15%, – зазначає Кицюк.

Наступний крок за владою, додав він. Влада країни має сприяти тому, щоб органи слідства і силові структури розслідували, доводили і викривали злочини, а не займались політичним фарсом.

Нерозслідувані злочини додають впевненості замовникам. Вони відчувають безкарність за все, що роблять. Це сприяє тільки поширенню подібних випадків.

Кожен нерозслідуваний злочин призводить до наступного. Він здешевлює, нівелює людське життя і вартість злочинної поведінки. Ринок виконавців і ступінь нахабності тих, хто таким чином хоче вирішувати свої проблеми, формується і здешевлюється, – зазначила адвокат Гандзюк.

Напад на Гандзюк сколихнув не лише українське суспільство. Занепокоєння висловили і у Європейському союзі, і у США. Вони закликати українську владу проконтролювати хід розслідування і покарати винних.

Максим Кицюк висловив сумніви щодо впливу міжнародних спільнот на хід слідства:

– Якщо рішення затягувати розслідування в пошуках замовників поступило від верхівки, то це буде тягнутись всупереч будь-яким заявам. Хоч сам Трамп буде про це говорити.

Допоки одні політичні діячи спекулюють на резонансній справі, а інші намагаються домогтись результатів діяльності правоохоронних органів, замовник вбивства залишається безкарним. Слідство триває три місяці, трьох з п’яти підозрюваних відпустили під домашній арешт.

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк? Місцеві держслужбовці 60%, 45 votes 45 votes 60% 60%

Місцеві правоохоронці 20%, 15 votes 15 votes 20% 20%

Спецслужби РФ для дестабілізації 12%, 9 votes 9 votes 12% 12%

Проросійські сили 8%, 6 votes 6 votes 8% 8% Всього голосів: 75 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Тиску від громадськості вже не витримав Луценко. Його заява про відставку свідчить про те, що він не здатен знайти винного. Наступний крок за СБУ – чи викриють вони замовника херсонської активістки?

Фото: Євгенія Закревська, Максим Кицюк

Лілія Ященко