Первый локомотив GE поедет по рельсам украинской железной дороги 8 ноября.

Укрзализныця приступает к тесту локомотива General Electric, получившего название Тризуб. Техника выйдет на пробеговые тесты в реальных условиях 8 ноября.

Первый маршрут локомотива пройдет на участке Кременчуг – Ромодан, где он потянет грузовые вагоны, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Всего Укрзализныця получила уже 15 таких локомотивов, еще 15 Тризубов должны поступить в первом квартале 2019.

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Как известно, по соглашению с GE, до 2027 года американцы должны модернизировать для Украины 75 локомотивов и поставить 225 новых.

Напомним, Укрзализныця провела первый тест скоростного поезда из Киева в аэропорт Борисполь.