Перший локомотив GE поїде по рейках української залізниці 8 листопада.

Укрзалізниця приступає до тесту локомотива General Electric, що отримав назву Тризуб.

Техніка вийде на ходові тести в реальних умовах 8 листопада. Перший маршрут локомотива пройде на ділянці Кременчук – Ромодан, де він потягне вантажні вагони, повідомив глава Укрзалізниці Євген Кравцов.

Усього Укрзалізниця отримала вже 15 таких локомотивів, ще 15 Тризубів повинні надійти в першому кварталі 2019.

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Як відомо, за угодою з GE, до 2027 американці повинні модернізувати для України 75 локомотивів і поставити 225 нових.

Нагадаємо, Укрзалізниця провела перший тест швидкісного поїзда з Києва до аеропорту Бориспіль.