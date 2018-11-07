Перший локомотив GE поїде по рейках української залізниці 8 листопада.
Укрзалізниця приступає до тесту локомотива General Electric, що отримав назву Тризуб.
Техніка вийде на ходові тести в реальних умовах 8 листопада. Перший маршрут локомотива пройде на ділянці Кременчук – Ромодан, де він потягне вантажні вагони, повідомив глава Укрзалізниці Євген Кравцов.
Усього Укрзалізниця отримала вже 15 таких локомотивів, ще 15 Тризубів повинні надійти в першому кварталі 2019.
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Як відомо, за угодою з GE, до 2027 американці повинні модернізувати для України 75 локомотивів і поставити 225 нових.
Нагадаємо, Укрзалізниця провела перший тест швидкісного поїзда з Києва до аеропорту Бориспіль.
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