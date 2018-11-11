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Взрывы на арсеналах: скольких военных привлекли к ответственности

Степан Полторак рассказал, скольких военных наказали за взрывы на украинских складах с боеприпасами.

В Украине привлекли 75 человек к ответственности, в том числе – более 20 генералов за взрывы на украинских арсеналах, которые происходили за последние 3 года.

– После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали, – заявил Полторак в эфире одного из телеканалов.

По его словам, это привело к другой проблеме – сейчас никто не хочет занимать эти должности.

Потому что нет хорошего финансового ресурса.

От также отметил, что в современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно.

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Напомним, в НАТО заявили о новой помощи в вопросе безопасности из-за взрывов на складах с боеприпасами.

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