Степан Полторак розповів, скількох військових покарали за вибухи на українських складах з боєприпасами.

В Україні притягнули 75 осіб до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів за вибухи на українських арсеналах, які відбувалися за останні 3 роки.

– Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватового, ми багато змінили. І до відповідальності притягували, – заявив Полторак в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади.

Тому що немає хорошого фінансового ресурсу.

Від також зазначив, що в сучасних умовах забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко.

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Нагадаємо, в НАТО заявили про нову допомогу в питанні безпеки через вибухи на складах з боєприпасами.