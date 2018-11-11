Степан Полторак розповів, скількох військових покарали за вибухи на українських складах з боєприпасами.
В Україні притягнули 75 осіб до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів за вибухи на українських арсеналах, які відбувалися за останні 3 роки.
– Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватового, ми багато змінили. І до відповідальності притягували, – заявив Полторак в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади.
Тому що немає хорошого фінансового ресурсу.
Від також зазначив, що в сучасних умовах забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко.
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Нагадаємо, в НАТО заявили про нову допомогу в питанні безпеки через вибухи на складах з боєприпасами.