В связи со снегопадом на дороги Киева выехала снегоуборочная техника.

Техника посыпает дороги специальными материалами, чтобы не было гололедицы, сообщается на сайте КГГА.

Также очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам.я д

Задействована как крупногабаритная спецтехника, так и небольшие маневренные снегоуборочные машины, которые позволяют оперативно убирать тротуары.



















Киевавтодор вывел на уборку улиц почти 300 единиц спецтехники – КГГА / 4 фотографии

Всего к зиме подготовлено 370 единиц снегоуборочной техники, учитывая в том числе и погрузчики посыпочных материалов и снегопогрузчики, которые используются во время длительных интенсивных снегопадов и для работ по вывозу снега.

Кроме того, компанией в 2018 году были закуплены 44 трактора и 9 минипогрузчиков для уборки тротуаров и остановок общественного транспорта.

Киевавтодор просит всех граждан быть осторожными на дорогах, а водителей пересесть на общественный транспорт.

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Напомним, что снегопад в Киеве начался в девять утра и продолжается до сих пор. Из-за сложных погодных условий в столице произошло более 70 ДТП и образовались 10-балльные пробки.

Факты ICTV следят за ситуацией на дорогах в онлайн-трансляции.

ФОТО, ВИДЕО: Киевавтодор