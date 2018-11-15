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Сміла отримає 25 млн грн на запуск опалювального сезону

Місто Сміла Черкаської області отримає кредит на 25 млн грн для запуску опалювального сезону.

Відповідну заяву зробив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на засіданні державної комісії щодо запобігання НС у Смілі.

– Прем’єр-міністр ініціював пропозицію про надання короткострокової позики для міста Сміла в розмірі 25 млн грн, – сказав Геннадій Зубко.

За його словами, цієї суми буде достатньо, аби провести запуск опалювального сезону в місті, налагодити підготовчі процедури.

Читайте: Опалювальний сезон: влада Сміли виписала собі 10 млн премій

Нагадаємо, у Смілі 12 листопада ввели надзвичайний стан через зрив опалювального сезону.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив дати опалення у Смілі, а правоохоронців зобов’язав знайти винних у надзвичайній ситуації

Фото: Геннадій Зубко

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