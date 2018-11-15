Місто Сміла Черкаської області отримає кредит на 25 млн грн для запуску опалювального сезону.
Відповідну заяву зробив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на засіданні державної комісії щодо запобігання НС у Смілі.
– Прем’єр-міністр ініціював пропозицію про надання короткострокової позики для міста Сміла в розмірі 25 млн грн, – сказав Геннадій Зубко.
За його словами, цієї суми буде достатньо, аби провести запуск опалювального сезону в місті, налагодити підготовчі процедури.
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Нагадаємо, у Смілі 12 листопада ввели надзвичайний стан через зрив опалювального сезону.
Раніше президент України Петро Порошенко доручив дати опалення у Смілі, а правоохоронців зобов’язав знайти винних у надзвичайній ситуації
Фото: Геннадій Зубко