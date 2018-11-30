Известного киевского блогера Александра Барабошко задержали по делу о секс-скандале вокруг чиновника МВД Александра Варченко.

Об этом сообщается в группе Типичный Киев в Facebook.

Сегодня в 11.30 состоится заседание суда, где блогеру изберут меру присечения.

В чем конкретно обвиняется Барабошко неизвестно.

Друг блогера Павел Немерюк сообщил в Facebook, что правоохранители “обещали выписать подозрение по соучастию в деле с Петровым”.

– После допроса его везут на медосмотр, так как при первом задержании нанесли пару легких телесных, дальше перевозят в изолятор временного содержания, – написал он.

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Сам блогер рассказал, что во время обыска у него забрали телефон и технику.

Напомним, Барабошко был советником Министра информационной политики Юрия Стеця. Также он известен как активный участник социальных проектов.

В начале ноября в сети разгорелся скандал из-за обвинений студентки КПИ Натальи Бурейко в адрес сотрудника Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко. Он опроверг все обвинения.

На странице девушки в Facebook появился пост о сексуальных домогательствах со стороны Варченко, потом был пост с извинениями, а потом девушка пропала, что подогревало интерес к ситуации.

29 ноября Бурейко дала первое интервью после скандала и призналась, что за использование ее страницы для публикации постов ей пообещали заплатить 1 500 гривен.

Также 29 ноября правоохранительные органы задержали киевского политтехнолога Владимира Петрова, которого подозревают в организации секс-скандала.

Фото: Pavel Nemeryuk/Facebook.