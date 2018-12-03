В Тбилиси в ночь на 2 декабря полиция грузинской столицы задержала шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. Факты ICTV разобрались, что случилось и в чем обвиняют украинцев.

Что случилось

Вчера, 2 декабря, телеканал Рустави 2 сообщил о задержании в гостинице Альянс пятерых украинцев, а также грузинского военного Луки Чхетии, который воевал в батальоне Донбасс и якобы приехал в Тбилиси для участия в акции объединенной оппозиции.

Позже Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание шестерых украинских граждан и одного гражданина Грузии.

В номерах задержанных нашли пистолеты Беретта и Макарова, автоматическое ручное огнестрельное оружие и другие боеприпасы.

В связи с этим начато расследование по п.3 и п.4 ст. 236 Уголовного кодекса Грузии – это незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили задержание в Тбилиси шестерых своих граждан.

По словам заместителя директора Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, украинцам назначены адвокаты.

Он также отметил, что права украинцев не нарушались, и консул проводит переговоры с МВД Грузии.

При чем здесь Семенченко

Советник президента Украины Юрий Бирюков написал в Facebook, что среди задержанных в Тбилиси украинцев был народный депутат и бывший командир батальона Донбасс Семен Семенченко.

По его словам, Семенченко “подставил “своих” людей и в последний момент сбежал”.

Он также показал фото, на котором Семенченко, а слева от него Лука Чхетия, о задержании которого сообщали ранее грузинские СМИ.

Сам Семенченко в Facebook написал, что его никто не задерживал, и он сейчас находится в Тбилиси.

По его словам, задержанные украинцы не имеют никакого отношения к акциям оппозиции в Грузии.

Позже издание Грузия Online дало комментарий Семенченко местным журналистам. Нардеп заверил, что и он, и его друзья приехали в Грузию навестить полевых товарищей.

Более того – он находится в Тбилиси в статусе наблюдателя на выборах президента.

– Могу предъявить аккредитацию и свидетельство. 29 ноября приехала моя жена, и мы отдыхали вместе. Этот народ был в моем подчинении, – сказал Семенченко.

По его словам, всех задержанных знает уже почти 5 лет – в 2014-2015 гг. они воевали и служили в батальоне Донбасс, и у них не было оружия, потому что после приезда прошли проверку.

Не было у них, как говорит Семенченко, и политических мотивов.

– Может Лука Чхетия собирался пойти на митинг, однако, другие – нет, – заявил нардеп.

Семенченко также опубликовал в Facebook видеообращение, в котором назвал имена всех задержанных, – это Дмитрий Курагин, Ролланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростылев, Игорь Орленко, Сергей Кладько и гражданин Грузии Лука Чхетия.

Ссылаясь на слова задержанных, Семенченко утверждает, что оружие украинцам подбросили.

– Завтра суд по украинцам, задержанным в Тбилиси. Никто не признал свою вину, и уже заявили о том, что оружие им подбросили, – написал политик.

При этом лидеры грузинской оппозиции опровергают наличие каких-либо связей с задержанными украинцами, сообщает ВВС Украина.

В частности, один из лидеров оппозиционного объединения Сила в единстве Григол Вашадзе заявил, что они приехали 27 ноября – за день до выборов, когда еще никто не знал, будет ли акция.

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Напомним, выборы в Грузии завершились победой Саломе Зурабишвили с результатом 59,61% голосов избирателей во втором туре.

Фото: Gregory Vashadze