Оккупанты недавно выдали детям учебник История Крыма за 10 класс, в котором содержатся высказывания, разжигающие ненависть к крымскотатарскому народу.

Эксперты Крымской правозащитной группы наглядно показали, что в переписаной истории полуострова есть утверждения, что якобы во время Второй мировой войны часть крымских татар встречала нацистов с цветами и вином.

Более того, Россия пытается убедить школьников в том, что крымским татарам в местах выселения бесплатно раздавали еду, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья.

– В общем контексте поданной в учебнике информации усматриваются проявления языка вражды. А именно, публикации высказываний, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа, – отмечают эксперты.

Они считают, что учебник должен быть немедленно исключен из списка учебных пособий, поскольку дети более подвержены влиянию пропаганды ненависти, чем взрослые.

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В Крыму детям выдали учебники, разжигающие ненависть к крымским татарам / 6 фотографий

К слову, решение в деле Украины против РФ о нарушениях в аннексированном Крыму Европейский суд по правам человека может обнародовать в 2020 году.

Фото: Crimean Human Rights Group