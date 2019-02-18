Окупанти нещодавно видали дітям підручник Історія Криму за 10 клас, в якому містяться висловлювання, що розпалюють ненависть до кримськотатарського народу.

Експерти Кримської правозахисної групи наочно показали, що у переписаній історії півострова є твердження, що нібито під час Другої світової війни частина кримських татар зустрічала нацистів з квітами і вином.

Більш того, Росія намагається переконати школярів у тому, що кримським татарам в місцях виселення безкоштовно роздавали їжу, присадибні ділянки і позики на будівництво житла.

– В загальному контексті поданої в підручнику інформації вбачаються прояви мови ворожнечі. А саме, публікації висловлювань, які ставлять під сумнів загальновизнані історичні факти насильства і дискримінації під час депортації кримськотатарського народу, – відзначають експерти.

Вони вважають, що підручник повинен бути негайно виключений зі списку навчальних посібників, адже діти більше піддаються впливу пропаганди ненависті, ніж дорослі.

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У Криму дітям видали підручники, що розпалюють ненависть до кримських татар / 6 фотографий

До слова, рішення у справі України проти РФ про порушення в анексованому Криму Європейський суд із прав людини може оприлюднити в 2020 році.

Фото: Crimean Human Rights Group