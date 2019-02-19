На этой неделе суд избирал меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Он зашел в зал суда со свитой – пятью адвокатами и персональным охранником. Имя Мангера в официальном обвинении в убийстве Екатерины Гандзюк всплыло на этой неделе – его озвучил генпрокурор.

По словам Луценко, Мангер был заказчиком покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Из-за личной неприязни. В прошлом году ее облили серной кислотой. Через несколько месяцев девушка умерла.

Дело сопровождалась абсурдом со стороны правоохранителей. Сначала полиция назвала это простым хулиганством. Далее арестовала невинного человека. Система никак не хотела видеть месть за профессиональную деятельность. И только давление депутатов и активистов заставило расследовать именно эту версию.

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Вероятного заказчика преступления не задержали, а лишь пригласили в суд. Мангер сразу заявил о своей непричастности к убийству, а также о том, что с Гандзюк не знаком. Меру пресечения Мангеру суд выбирал три дня подряд. Адвокаты заседания просто затягивали, заявляя ходатайство буквально по каждому листу доказательств следствия.

Одна из версий следствия – ниточки тянутся к незаконной вырубке леса. Его сначала намеренно поджигали, а потом продавали. В крышевании сделок Гандзюк обвиняла областное руководство. В схемах был задействован и Сергей Торбин, которого следствие называет как раз организатором убийства херсонской активистки. Одним из главных доказательств против Мангера есть и махинация с элитной недвижимостью. Всего же покушение на Гандзюк обошлось в $5,6 тыс. По $500 заплатили исполнителям, остальное организаторы оставили себе. Под утро – Мангера арестовали, а вечером он уже вышел из СИЗО под залог почти 2,5 млн. гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему Мангер обвиняет СБУ и кто такой Доценко.