Цього тижня суд обирав запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Він зайшов до зали суду зі свитою – п’ятьма адвокатами та персональним охоронцем. Ім’я Мангера в офіційному обвинуваченні у вбивстві Катерини Гандзюк спливло цього тижня – його озвучив генпрокурор.

За словами Луценка, Мангер був замовником замаху на радницю мера Херсону Катерину Гандзюк. Через особисту неприязнь. Минулого року її облили сірчаною кислотою. Через кілька місяців дівчина померла.

Справа супроводжувалась абсурдом з боку правоохоронців. Спочатку поліція назвала це простим хуліганством. Далі арештувала невинну людину. Система ніяк не хотіла бачити помсту за професійну діяльність. І лише тиск депутатів та активістів змусив розслідувати саме цю версію.

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Ймовірного замовника злочину не затримали, а лише запросили до суду. Мангер одразу заявив про свою непричетність до вбивства, а також про те, що з Гандзюк не знайомий. Запобіжний захід Мангеру суд обирав три дні поспіль. Адвокати засідання просто затягували, заявляючи клопотання буквально по кожному аркушу доказів слідства.

Одна з версій слідства – ниточки тягнуться до незаконної вирубки лісу. Його спочатку навмисно підпалювали, а потім продавали. У кришуванні оборудок Гандзюк звинувачувала обласне керівництво. У схемах був задіяний і Сергій Торбін, якого слідство називає якраз організатором вбивства херсонської активістки. Одним з головних доказів проти Мангера є і махінація з елітною нерухомістю. Всього ж замах на Гандзюк обійшовся у $5,6 тис. По $500 заплатили виконавцям, решту організатори залишили собі. Під ранок – Мангера арештували, а ввечері він вже вийшов із СІЗО під заставу майже 2,5 млн. гривень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому Мангер звинувачує СБУ і хто такий Доценко.