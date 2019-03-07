Аудит государственного концерна Укроборонпром будет проведен до конца текущего года.

Коррупция в оборонной сфере не имеет политической “крыши”, а убытки от преступных схем вернутся в госбюджет страны.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава страны сообщил о проведении обысков у всех без исключения лиц, которые подозреваются в разворовывании денег для армии.

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В связи со скандалом, Порошенко подчеркнул, что если факты коррупции в ОПК будут доказаны, виновные понесут наказание.

– Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут… Будет ответственность.

Также президент сообщил, что международный аудит государственного концерна Укроборонпром будет проведен до конца текущего года.

Напомним, журналисты опубликовали расследование, в котором рассказали о хищениях в оборонном секторе.