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Выборы 2019: камер наблюдения на участках не будет

На избирательных участках во время выборов президента не будет камер видеонаблюдения.

Коли президентські вибори в Україні 2019

Это не предусмотрено законом о выборах президента – объяснил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции.

По его словам, раньше действительно существовала такая практика, но она оказалась неэффективной.

– На это было потрачено 996 млн грн, было куплено 32 тыс. с лишним программно-аппаратных комплексов…В результате, из более 30 тыс. таких комплектов было осуществлено чуть более 180 тыс. заходов в систему – примерно 7,5 раз на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть, – рассказал Радченко.

В то же время представитель ЦИК добавил, что местные органы власти имеют право устанавливать камеры в своих помещениях, в которых будут избирательные участки, но исключительно из соображений безопасности.

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К слову, с начала избирательного сезона в Украине правоохранители зафиксировали почти три тысячи сообщений о нарушениях.

Источник: Укрправда

Фото: Unsplash

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