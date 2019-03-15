На виборчих дільницях під час виборів президента не буде камер відеоспостереження.

Це не передбачено законом про вибори президента – пояснив заступник голови ЦВК Євген Радченко на прес-конференції.

За його словами, раніше дійсно існувала така практика, але вона виявилася неефективною.

– На це було витрачено 996 млн грн, було куплено 32 тис. з гаком програмно-апаратних комплексів…В результаті, з більш ніж 30 тис. таких комплектів було здійснено трохи більше 180 тис. заходів у систему – приблизно 7,5 раз на кожну виборчу дільницю люди заходили подивитися, – розповів Радченко.

Водночас представник ЦВК додав, що місцеві органи влади мають право встановлювати камери в своїх приміщеннях, в яких будуть виборчі дільниці, але виключно з міркувань безпеки.

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До речі, з початку виборчого сезону в Україні правоохоронцізафіксували майже три тисячі повідомлень про порушення.