ДБР порушило кримінальну справу проти генпрокурора Юрія Луценка за фактом розголошення даних слідства у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Порушити справу проти Юрія Луценка за фактом розголошення даних слідства у справі про вбивство Катерини Гандзюк зобов’язав Печерський райсуд Києва.

– У ДБР надійшла ухвала Печерського районного суду міста Києва, яке зобов’язує внести відомості в ЄРДР на підставі заяви Масі Найєма щодо можливого розголошення генеральним прокурором даних досудового розслідування, – розповіли в ДБР.

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Кримінальне провадження зареєстрували 18 березня, однак на допит генпрокурора ще не викликали.

Раніше Факти ICTV писали, що Юрій Луценко розкрив схему, за якою організовувалося вбивство Катерини Гандзюк.