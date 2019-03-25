Національна поліція України закупить німецькі пістолети-кулемети МР-5 і відмовиться від автоматів Калашникова і пістолетів Макарова.

Нацполіція замінить автомати Калашникова і пістолети Макарова німецькими пістолетами-кулеметами МР-5, розповів глава Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, зброю планують замінити на 90%.

Князєв зазначив, що заміна виправдана і вже прийнято рішення про закупівлю німецьких пістолетів-кулеметів МР-5, якими забезпечать всі патрульні наряди.

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Ця зброя найкраще підходить для виконання поліцейських функцій.

– Простіше кажучи, автомат Калашникова створювався для військових, щоб вбивати. У поліції інші завдання. Перед нами не вороги, а правопорушники. Наше завдання – зберегти життя злочинця і зберегти власне, — сказав він.

Також він додав, що підрозділи поліції в зоні ООС не переводитимуть на використання МР-5.

Нагадаємо, 6 березня Туреччина передала Україні ударні безпілотники Bayraktar TB2.