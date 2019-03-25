В понедельник, 25 марта 2019 года, Александр Вилкул выступил организатором и принял участие во Всеукраинской конференции Образование детей с ментальными нарушениями. Права и проблемы.

Благотворительный фонд Александра Вилкула Украинская перспектива уже много лет системно занимается поддержкой детей с особыми потребностями. Вместе с родителями этих детей и экспертами он разработал законопроект о создании достойных условий для получения образования и социальной адаптации детей с инвалидностью.

В Украине около 160 тысяч детей с инвалидностью, прежде всего, со сложным нарушением развития, у которых особые образовательные потребности. Однако на сегодня всего около 5 тысяч из них учатся в так называемых инклюзивных классах.

При этом коалиция в парламенте не рассмотрела законопроект Вилкула, который, в соответствии с европейской практикой, предусматривает введение в образовательный процесс для помощи детям с особыми потребностями “ассистента ребенка”.

Предусматривалось, что “ассистент ребенка” – это специалист, обладающий соответствующей квалификацией педагога и психолога. Вместе с ребенком он должен находиться в школе во время занятий и оказывать необходимую помощь.

Также предусматривались четкие сроки составления в школе обязательной для каждого ребенка Программы индивидуального развития. Эти и другие предложения, основанные на опыте десятков тысяч родителей и лучшем мировом опыте, властью были проигнорированы.

– Полмиллиарда в этом году выделено на детей с инвалидностью, родители не понимают, куда уходят эти деньги. Они видят, как закрываются интернаты в центре городов для того, чтобы можно было землю украсть под застройку. Они видят, что максимум 2,5 тыс грн получает неработающая мать, которая вынуждена оказывать уход за своим ребенком. Необходима полная перезагрузка власти. И только после этого мы дадим каждому ребенку медицинскую страховку за счет средств государства. Мы дадим достойную заботу и создадим хорошие условия, – сказал Вилкул.

– На сегодняшний день у нас дети не сопровождаются. В этом учебном году они уже потеряли несколько месяцев без сопровождения, то есть инклюзивно-ресурсные центры не работали и никто не создавал индивидуальные программы для детишек. Поэтому многие из детей просто вынуждены оставаться на второй год. Эта обертка, которая представлена, она бессодержательная.

С помощью Александра Юрьевича Вилкула будет новый законопроект, который будет как-то ставить на место все эти вопросы, которые поднимали в течение года, – сказал Алексей Морев, председатель Всеукраинской организации Благотворительный фонд Альтернатива. Гармония.

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Лидер оппозиции подчеркнул, что уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти.

– Мы разработали законопроект для создания эффективной системы поддержки и развития детей с инвалидностью. Но вместо него Парубий обсуждает в Раде языковой закон и переименование городов. После перезагрузки власти я обеспечу детям с особыми потребностями и их родителям достойную заботу государства, которое будет оплачивать им медицинскую страховку.

Повысим ежемесячные выплаты на поддержку таких детей. Родственникам, которые заняты только заботой о людях с инвалидностью, эта работа будет засчитываться в трудовой стаж. Дети с особыми потребностями будут жить под защитой государства, получат образование и найдут свое место в жизни.

Ранее Факты ICTV писали, что по данным Фонда Украинская политика, 6,4% респондентов готовы проголосовать за выдвиженца Оппозиционного блока Александра Вилкула на фоне проседания рейтинга Юрия Бойко (5,7% от всех опрошенных).